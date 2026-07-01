Informations pratiques

Saint-Brisson

Papier fleuri

Maison du Parc du Morvan Saint-Brisson Nièvre

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-20 10:00:00

fin : 2026-10-20 12:30:00

Date(s) :

2026-10-20

Partez à la découverte de la flore printanière qui servira d’ingrédient secret à la fabrication d’un papier fleuri made in Morvan.

Munis de tamis, vous serez initiés à la fabrication du papier avec incrustation de fleurs et feuilles fraiches et sèchées.

Vous repartirez avec votre papier à faire sécher à la maison… et découvrirez la surprise du résultat de cette expérience florale! .

Maison du Parc du Morvan Saint-Brisson 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 61 94 86 04 virginie@silenes-grainesdumorvan.fr

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English : Papier fleuri

L’événement Papier fleuri Saint-Brisson a été mis à jour le 2026-07-01 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)