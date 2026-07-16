Papiers salés. Calotypes des Beaux-Arts de Paris, École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris (ENSBA), Paris

Informations pratiques

Papiers salés. Calotypes des Beaux-Arts de Paris 15 septembre – 17 décembre 2027 École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris (ENSBA) Paris

2€, 5€ ou 10€ c’est vous qui choisissez !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-09-15T13:00:00+02:00 – 2027-09-15T19:00:00+02:00

Fin : 2027-12-17T13:00:00+01:00 – 2027-12-17T19:00:00+01:00

L’exposition Papiers salés. Calotypes des Beaux-Arts de Paris sera présentée du 15 septembre au 17 décembre 2027 aux Beaux-Arts de Paris, dans le cabinet des dessins et des estampes Jean Bonna. Seront exposés une cinquantaine de tirages sur papier salé d’après des calotypes datés des années 1840-1860, issus des riches collections de l’École — des oeuvres de Baldus, Le Gray, Marville ou Maxime Du Camp, n’ayant pas été montrées au public depuis environ trente ans. Un important volet pédagogique associera une cinquantaine d’élèves des Beaux-Arts tout au long de l’année scolaire 2026-2027, à travers des workshops sur les procédés historiques qui donneront lieu à un accrochage des oeuvres des étudiants dans le Palais des études en parallèle de l’exposition. L’exposition sera accompagnée d’un catalogue scientifique.

École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris (ENSBA) 14 rue Bonaparte Paris 75006 Paris 6e Arrondissement Paris Île-de-France 01 47 03 50 00 https://beauxartsparis.fr/fr Les Beaux-Arts de Paris sont à la fois un lieu de formation et d’expérimentations artistiques, d’expositions et de conservation de collections historiques et contemporaines et une maison d’édition. Héritière des Académies royales de peinture et de sculpture fondées au XVIIe siècle par Louis XIV, l’École nationale supérieure des Beaux-Arts, placée sous la tutelle du ministère de la Culture, a pour vocation première de former des artistes de haut niveau. Elle occupe une place essentielle sur la scène artistique contemporaine. Conformément aux principes pédagogiques qui ont toujours eu cours aux Beaux-Arts, la formation y est dispensée en atelier, sous la conduite d’artistes de renom. Cette pratique d’atelier est complétée par une palette d’enseignements théoriques et techniques qui ont pour but de permettre aux étudiants une diversité d’approches. Ils visent à leur apporter une large culture artistique, tout en favorisant la multiplicité des champs d’expérimentation et la transdisciplinarité.

L’exposition Papiers salés. Calotypes des Beaux-Arts de Paris sera présentée du 15 septembre au 17 décembre 2027 aux Beaux-Arts de Paris, dans le cabinet des dessins et des estampes Jean Bonna. une —…

© Beaux-Arts de Paris, distr. GrandPalaisRMN / photographe Jean-Michel Lapelerie