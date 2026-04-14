Par delà les 1001 Nuits, Histoires des Orientalismes, Château de Fontainebleau – salle des colonnes, Fontainebleau
Par delà les 1001 Nuits, Histoires des Orientalismes, Château de Fontainebleau – salle des colonnes, Fontainebleau samedi 6 juin 2026.
Par delà les 1001 Nuits, Histoires des Orientalismes Samedi 6 juin, 10h00 Château de Fontainebleau – salle des colonnes Seine-et-Marne
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T11:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T11:00:00+02:00
L’exposition que présente le musée du Louvre-Lens à partir du 26 mars 2026 propose un voyage à travers mille vies d’objets, d’images et de récits, du Moyen Age à nos jours. Elle cherche à évoquer, au travers d’exemples choisis, la curiosité, les interprétations et les inspirations que suscitent nombre d’œuvres provenant d’un vaste ensemble géographique aux contours mouvants, désignés longtemps par le terme d’Orient, avec, en contrepoint, des invitations à une douzaine d’artistes contemporains proposant leur propre lecture de ces objets et de ces époques. Cette intervention visera ainsi à présenter les enjeux de l’exposition et les recherches actuelles autour de l’histoire de la réception et du goût pour les arts de l’Islam.
Château de Fontainebleau – salle des colonnes Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France
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Lion dit « de Monzon », vers 975 – 1100, (4e quart du Xe siècle, XIe siècle), Bronze coulé à décor gravé, 31,5 cm x 54,5 cm x 13,7 cm, musée du Louvre © 2021 GrandPalaisRmn (musée du Louvre)
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