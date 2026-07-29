Par le Gast + Zoe Heselton en concert | Palma Festival Logre (Anciennes Écuries Militaires du Quartier Lorge) Caen
jeudi 24 septembre 2026 · Logre (Anciennes Écuries Militaires du Quartier Lorge) · Caen
Informations pratiques
Caen
Par le Gast + Zoe Heselton en concert | Palma Festival
Logre (Anciennes Écuries Militaires du Quartier Lorge) 9 rue Neuve Bourg l’Abbé Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 20:30:00
fin : 2026-09-24
Date(s) :
2026-09-24
Tantôt pop douce et intimiste, tantôt toute en ruptures et sursauts rock, la musique de Par le Gast tente à son échelle de défricher de nouveaux territoires sonores, cherchant la lumière en s’échappant par la fenêtre.
PAR LE GAST
Tantôt pop douce et intimiste, tantôt toute en ruptures et sursauts rock, la musique de Par le Gast tente à son échelle de défricher de nouveaux territoires sonores, cherchant la lumière en s’échappant par la fenêtre. Loin d’une approche savante, Par le Gast revendique le bricolage comme mode opératoire, passant au tamis de la production bedroom et de ses accidents des influences navigant entre le rock indie anglo-saxon des années 90 et la pop d’avant-garde des années 70-80 pour donner naissance à une musique mélodique et oblique.
ZOE HESELTON
Avec une voix d’exception et une approche cascadeuse de la guitare électrique, Zoe Heselton chante des vertiges, des chutes de haut, des danses pour se relever. Sa musique vivante et intime, empreinte de musiques traditionnelles, folk, blues et flamenco, raconte les ténèbres et la réparation. Tantôt mélodieuses, tantôt dissonantes, ses chansons sont des litanies pour la survie, des poèmes de tendresse et de rage.
Palma • explorations musicales & visuelles .
Logre (Anciennes Écuries Militaires du Quartier Lorge) 9 rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 20 35 contact@amavada.com
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English : Par le Gast + Zoe Heselton en concert | Palma Festival
At times soft and intimate pop, at others full of abrupt breaks and rock-inspired bursts, Par le Gast’s music seeks, in its own small way, to explore new sonic territories, searching for the light as it escapes through the window.
L’événement Par le Gast + Zoe Heselton en concert | Palma Festival Caen a été mis à jour le 2026-07-21 par Calvados Attractivité
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