Parade à vélo, Souillac, Souillac

Parade à vélo Samedi 9 mai, 10h00 Souillac Lot

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T10:00:00+02:00 – 2026-05-09T16:30:00+02:00

Fin : 2026-05-09T10:00:00+02:00 – 2026-05-09T16:30:00+02:00

Souillac Avenue de Sarlat Souillac 46200 Lot Occitanie

Nous organisons une parade à vélo qui permettra aux participants de circuler le long de la Dordogne