Parade à vélo, Souillac, Souillac
Parade à vélo, Souillac, Souillac samedi 9 mai 2026.
Parade à vélo Samedi 9 mai, 10h00 Souillac Lot
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-09T10:00:00+02:00 – 2026-05-09T16:30:00+02:00
Fin : 2026-05-09T10:00:00+02:00 – 2026-05-09T16:30:00+02:00
Souillac Avenue de Sarlat Souillac 46200 Lot Occitanie
Nous organisons une parade à vélo qui permettra aux participants de circuler le long de la Dordogne
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