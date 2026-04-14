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Parade à vélo, Souillac, Souillac

Parade à vélo, Souillac, Souillac samedi 9 mai 2026.

Lieu : Souillac

Adresse : Avenue de Sarlat

Ville : 46200 Souillac

Département : Lot

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Parade à vélo Samedi 9 mai, 10h00 Souillac Lot

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-09T10:00:00+02:00 – 2026-05-09T16:30:00+02:00
Fin : 2026-05-09T10:00:00+02:00 – 2026-05-09T16:30:00+02:00

Souillac Avenue de Sarlat Souillac 46200 Lot Occitanie
Nous organisons une parade à vélo qui permettra aux participants de circuler le long de la Dordogne

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