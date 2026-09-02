Parade de St Nicolas 2ème édition Sedan

Informations pratiques

Sedan

Parade de St Nicolas 2ème édition

Rue de la Linette Sedan Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-04

fin : 2026-12-04

Date(s) :

2026-12-04

Au programme – Ambiance cosy Habitations décorées par les habitants de la rue.- Bâtons lumineux en vente à petit prix pour ceux qui le souhaitent. Départ Haut de la rue de la Linette Arrivée Foyer de la Linette.Cette parade proposera un spectacle déambulatoire composé de quatre scénettes, interprétées par l’équipe artistique de la forêt enchantée des Nutons. Intermèdes retraçant la légende de St Nicolas et des enfants perdus.La parade arrivera vers 20h devant le parvis du théâtre des Nutons paré d’attributs de Noël. (espace couvert et chauffé situé 10 rue de la Linette) La soirée se clôturera par une rencontre individuelle de chaque enfant avec St Nicolas encadré des personnages magiques peuplant le petit monde magique des Nutons. St Nicolas récompensera chaque enfant lui apportant un dessin.Ambiance très Christmas dans le patio, pâtisseries de Noël, chocolat et vin chaud seront proposés par les mamies gâteaux du fond de Givonne.

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Rue de la Linette Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 6 47 98 69 61

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English :

On the program: A cozy atmosphere Homes decorated by the street’s residents Glow sticks for sale at low prices for those who want them. Starting point: Top of Rue de la Linette End: Foyer de la Linette. This parade will feature a street performance consisting of four skits, performed by the artistic team from the “Forêt enchantée des Nutons.” Interludes recounting the legend of St. Nicholas and the lost children. The parade will arrive around 8:00 p.m. in front of the Théâtre des Nutons, decorated with Christmas decorations. (covered and heated area located at 10 rue de la Linette) The evening will conclude with each child meeting St. Nicholas individually, accompanied by the magical characters that inhabit the enchanted world of the Nutons. St. Nicholas will reward every child who brings him a drawing. There will be a very “Christmas” atmosphere in the courtyard, with Christmas pastries, hot chocolate, and mulled wine served by the “Givonne Grannies.”

L’événement Parade de St Nicolas 2ème édition Sedan a été mis à jour le 2026-09-02 par Ardennes Tourisme