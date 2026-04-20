Parade de véhicules anciens Parade Roger Salengro Nevers

Nevers

Parade de véhicules anciens

Parade Roger Salengro 10 Avenue du Général de Gaulle Nevers Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 17:30:00

fin : 2026-04-25 18:30:00

Date(s) :

2026-04-25

Les 25 et 26 avril, c’est le retour du grand évènement des Classic Days Officiel , à Magny Cours avec DEREK BELL, Champion d’Endurance et quintuple vainqueur des 24 Heures du Mans.

Cette année, les 100 ans de Mercedes-Benz seront également à l’honneur.

Le samedi 25 avril, une grande parade traversera l’agglomération

A 17h30 Rassemblement à l’aéroport de Nevers

La parade passera par Fourchambault, Varennes-Vauzelles et Nevers

A 18h30 Arrivée au Parc Roger Salengro .

Parade Roger Salengro 10 Avenue du Général de Gaulle Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Parade de véhicules anciens Nevers a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Cap Grand Nevers