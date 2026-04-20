Parade de véhicules anciens Parade Roger Salengro Nevers
Parade de véhicules anciens Parade Roger Salengro Nevers samedi 25 avril 2026.
Nevers
Parade de véhicules anciens
Parade Roger Salengro 10 Avenue du Général de Gaulle Nevers Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 17:30:00
fin : 2026-04-25 18:30:00
Date(s) :
2026-04-25
Les 25 et 26 avril, c’est le retour du grand évènement des Classic Days Officiel , à Magny Cours avec DEREK BELL, Champion d’Endurance et quintuple vainqueur des 24 Heures du Mans.
Cette année, les 100 ans de Mercedes-Benz seront également à l’honneur.
Le samedi 25 avril, une grande parade traversera l’agglomération
A 17h30 Rassemblement à l’aéroport de Nevers
La parade passera par Fourchambault, Varennes-Vauzelles et Nevers
A 18h30 Arrivée au Parc Roger Salengro .
Parade Roger Salengro 10 Avenue du Général de Gaulle Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
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English :
L’événement Parade de véhicules anciens Nevers a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Cap Grand Nevers
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