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Parade musicale de Black Koyo, Château de Fontainebleau – départ cour de la Fontaine, Fontainebleau

Parade musicale de Black Koyo, Château de Fontainebleau – départ cour de la Fontaine, Fontainebleau

Parade musicale de Black Koyo, Château de Fontainebleau – départ cour de la Fontaine, Fontainebleau samedi 6 juin 2026.

Lieu : Château de Fontainebleau - départ cour de la Fontaine

Adresse : Place du Général de Gaulle, 77300, Fontainebleau

Ville : 77300 Fontainebleau

Département : Seine-et-Marne

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Parade musicale de Black Koyo Samedi 6 juin, 15h00, 16h00 Château de Fontainebleau – départ cour de la Fontaine Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T15:30:00+02:00
Fin : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00

Entre répertoires traditionnels, arrangements et compositions, Black Koyo élève l’art gnawa, le décline, le sublime. Laissez-vous entraîner à sa suite pour une déambulation et partez à la découverte d’un univers mêlant rythmes africains, chants mystiques et transe spirituelle, éléments caractéristiques de la tradition musicale gnawa marocaine.

Château de Fontainebleau – départ cour de la Fontaine Place du Général de Gaulle, 77300, Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France
Festival de l’histoire de l’art

Parade de Hicham Bilali et de ses koyo © Mohamed Lobad

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