Parade musicale de Black Koyo, Château de Fontainebleau – départ cour de la Fontaine, Fontainebleau
Parade musicale de Black Koyo, Château de Fontainebleau – départ cour de la Fontaine, Fontainebleau samedi 6 juin 2026.
Parade musicale de Black Koyo Samedi 6 juin, 15h00, 16h00 Château de Fontainebleau – départ cour de la Fontaine Seine-et-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T15:30:00+02:00
Fin : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00
Entre répertoires traditionnels, arrangements et compositions, Black Koyo élève l’art gnawa, le décline, le sublime. Laissez-vous entraîner à sa suite pour une déambulation et partez à la découverte d’un univers mêlant rythmes africains, chants mystiques et transe spirituelle, éléments caractéristiques de la tradition musicale gnawa marocaine.
Château de Fontainebleau – départ cour de la Fontaine Place du Général de Gaulle, 77300, Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France
Festival de l’histoire de l’art
Parade de Hicham Bilali et de ses koyo © Mohamed Lobad
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