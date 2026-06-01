Parade musicale de Black Koyo, Château de Fontainebleau – départ cour de la Fontaine, Fontainebleau

Parade musicale de Black Koyo Samedi 6 juin, 15h00, 16h00 Château de Fontainebleau – départ cour de la Fontaine Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00

Entre répertoires traditionnels, arrangements et compositions, Black Koyo élève l’art gnawa, le décline, le sublime. Laissez-vous entraîner à sa suite pour une déambulation et partez à la découverte d’un univers mêlant rythmes africains, chants mystiques et transe spirituelle, éléments caractéristiques de la tradition musicale gnawa marocaine.

Château de Fontainebleau – départ cour de la Fontaine Place du Général de Gaulle, 77300, Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

Festival de l’histoire de l’art

Parade de Hicham Bilali et de ses koyo © Mohamed Lobad