Paradox-Sal Session, Mains d’Œuvres, Saint-Ouen-sur-Seine

Paradox-Sal Session Samedi 21 mars, 18h00 Mains d’Œuvres Seine-Saint-Denis

Workshop 5€ | DJ set en entrée libre

En partenariat avec l’Espace 1789: Paradox-Sal Session

Samedi 21 mars à Mains d’Œuvres – Workshop 18h – 20h + DJ set 20h – 22h

Paradox-Sal Session en deux temps :

Workshop de 18h à 20h 5€ · sur inscription

Venez pratiquer les bases de la House Dance lors de cet atelier mené par quatre reines du genre, danseuses du collectif Paradox-Sal ! Sur la musique de Sunny (DJ du collectif), les Paradox-Sal partagent leur univers, mélange de house et danses urbaines tels que le lock, le jazz, le pop, la hype, le dancehall, le hip-hop, les danses traditionnelles africaines, le contemporain, ou encore le waacking…

DJ Set de 20h à 22h en entrée libre

Totalement livré·es aux mains de Sunny (la DJ qui avait enflammé la scène de l’Espace 1789 après le spectacle Woman en novembre dernier), lancez-vous sur la piste ! Que vous ayez fait l’atelier ou non, deux heures de partage et de lâcher-prise où chacun·e est invité·e à danser en toute liberté.

Le bar de Mains d’Œuvres sera ouvert et le food truck de Camion Paillette vous régale les papilles avec leur street food de qualité et leurs plats du jour savoureux !

● Renseignements auprès de l’Espace 1789 au 01 40 11 65 67

● inscription par mail rpcom@espace-1789.com ou téléphone au 01 40 11 65 67

● toutes les infos sur le site de l’Espace 1789

Mains d'Œuvres 1 rue Charles Garnier 93400 Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine 93400 Seine-Saint-Denis Île-de-France

En partenariat avec l’Espace 1789 Studio de danse Atelier