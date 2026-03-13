Parampara – Un flux de tradition Théâtre Mandapa Paris

Sucheta Bhide-Chapekar transmet son savoir à des centaines d’élèves du monde entier depuis des décennies.

Jyotika Rao, devenue sa disciple dès les années 80 en Inde, n’a eu de cesse de transmettre ce style depuis son retour à Paris en 2000.

Elle dansera aux côtés de son guru, accompagnée par sa fille Anjeli Romero et Matthieu Convert, jeune danseur contemporain, pour incarner cette transmission de la danse aux jeunes générations, le Guru-Shishya parampara ou le flux de la transmission.

Sucheta Bhide-Chapekar est l’une des interprètes les plus accomplies de Bharata Natyam en Inde aujourd’hui. Disciple d’Acharya Parvati Kumar et du Guru K.P. Kittappa. Au cours de sa longue carrière artistique, qui s’étend sur plus de 50 ans, Smt. Sucheta a donné d’innombrables représentations à travers l’Inde et sur tous les continents du monde. Réputée pour la pureté de sa technique, le Nritta gracieux et l’Abhinaya éloquent, elle a apporté une contribution précieuse au répertoire du Bharata Natyam grâce à ses recherches et à la présentation des compositions marathi du roi Shahaji de Tanjavur.

Son œuvre unique, Nritya Ganga est une parfaite combinaison de Bharata Natyam et de musique classique hindustani. Inaugurée dès 1982, Nritya Ganga, telle que conçue à l’origine par Smt. Sucheta, a aujourd’hui acquis sa juste place en tant que style frère du Bharata Natyam, possédant son propre Margam.

Nritya Ganga constitue la thèse de doctorat de Smt. Sucheta.

Elle a déjà chorégraphié plus de 75 compositions en hindi, marathi et sanskrit dans ce style et continue de l’enrichir sans cesse. Elle a été honorée par le prestigieux prix du gouvernement de l’État « Maharashtra Gaurav » et par le « Nritya Vilas » de Sur-Singar Sansad, Mumbai. Elle a également reçu le prestigieux Prix National de la Sangeet Natak Akademi pour sa contribution à la danse classique Bharata-Natyam.

Son livre en marathi « Nrityatmika », un témoignage expérimenté sur tous les aspects du Bharata Natyam, a été traduit et publié en anglais. Célèbre pour son expertise dans les conférences, Smt. Sucheta a présenté ses travaux sur divers sujets liés à la danse lors de nombreuses conférences internationales en Inde et à l’étranger. Ses articles ont été publiés dans les revues de NCPA, de l’Université de Calicut, de Krishna Gana Sabha, Chennai, etc.

Fondatrice et directrice de la Kalavardhini Charitable Trust, Smt. Sucheta est une enseignante très appréciée et compte de nombreux disciples.

Sucheta Bhide-Chapekar est l’une des interprètes les plus accomplies de Bharata Natyam en Inde aujourd’hui.

Le samedi 30 mai 2026

de 20h30 à 21h45

payant

De 10 à 20 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-30T23:30:00+02:00

fin : 2026-05-31T00:45:00+02:00

Date(s) : 2026-05-30T20:30:00+02:00_2026-05-30T21:45:00+02:00

Théâtre Mandapa 6 Rue Wurtz 75013 Créé en 1975 par Milena Salvini et Roger Filipuzzi, pluriculturel et polyvalent, le Mandapa offre un large panorama de spectacles du monde (musiques, danses, contes), dans leurs formes traditionnelles et ouvertes sur la création contemporaine.Paris

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