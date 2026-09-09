Parc Fenestre La Bourboule, Parc Fenestre, La Bourboule

Informations pratiques

Parc Fenestre La Bourboule 19 et 20 septembre Parc Fenestre Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Visite Parc Fenestre La Bourboule

Renseignements et réservations auprès de l’Office du tourisme :

Place de la République

63150 La Bourboule

04 73 65 57 71

Parc Fenestre Avenue Agis Ledru 63150 La Bourboule La Bourboule 63150 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes Marie. Bordé à l’ouest par le ruisseau du Vendeix, le parc doit son nom au lieu-dit Fenêtre, situé un peu plus haut, sur le versant est. À l’origine, la parcelle faisait environ 12 hectares. Dès sa création, en 1874, le parc présente plus de 200 espèces d’arbres et d’arbustes, dont plusieurs grands séquoias, culminant aujourd’hui à 45 mètres de hauteur.

Le parc est alors propriété de la Compagnie des eaux minérales. À partir des années 1930, la station thermale de La Bourboule s’affirme dans un thermalisme dédié aux enfants. Le parc s’équipe alors progressivement d’attractions et d’aires de jeux, tout en préservant son riche patrimoine botanique.

Le parc est alors divisé en deux : en contrebas, le parc avec son étang et ses nombreuses espèces végétales ; et, dans sa moitié supérieure, les aires de jeux pour les enfants et le pavillon des enfants, dessiné par l’architecte Marcel Jarrier, en 1931. Ce bâtiment, conçu pour abriter les enfants à la belle saison, est pensé comme un bâtiment estival. D’importantes ouvertures sur sa façade principale permettent d’ouvrir en grand l’unique grand hall. La façade est rythmée par une colonnade qui soutient une importante terrasse et crée un préau en dessous. Cette terrasse supérieure était desservie par une passerelle monumentale qui, à l’arrière du bâtiment, donnait sur un escalier d’accès aujourd’hui disparu. Ce pavillon s’intègre, par son style, à son époque de construction, dans un style néo-régionaliste typique des années 1930. À droite de ce bâtiment, aujourd’hui centre de loisirs, se trouve la crèche. Son extension, réalisée en 2021 par l’agence Recita, se distingue par une intervention architecturale en béton aussi fine qu’adaptée, saluée à l’unanimité dans le domaine de l’architecture.

En 1975, le parc est racheté par la ville et devient un parc municipal. En contrebas du parc est installée une importante infrastructure, inaugurée par le président de l’époque, Valéry Giscard d’Estaing. Cette gare accueille le petit train du parc, ainsi que la gare des télécabines qui reliaient la ville au plateau de Charlannes.

Aujourd’hui, le parc Fenêtre reste l’un des plus beaux parcs thermaux de France, en raison de l’âge de certains arbres et de la grande diversité de ses espèces. Parking

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