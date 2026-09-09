Visite du Temple protestant de La Bourboule, temple protestant, La Bourboule

Informations pratiques

Visite du Temple protestant de La Bourboule 19 et 20 septembre temple protestant Puy-de-Dôme

Limitée à 18 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite du Temple protestant de La Bourboule

Renseignements et réservations auprès de l’Office du tourisme :

Place de la République

63150 La Bourboule

04 73 65 57 71

temple protestant Rue Pasteur 63150 La Bourboule La Bourboule 63150 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Pour l’édition 2026 des Journées Européennes du Patrimoine, la commune de La Bourboule propose un programme de visites d’exception. De nombreux édifices, publics ou privés vont en effet ouvrir leurs …

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