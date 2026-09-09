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Visite du Temple protestant de La Bourboule, temple protestant, La Bourboule

samedi 19 septembre 2026 · temple protestant · La Bourboule

Visite du Temple protestant de La Bourboule, temple protestant, La Bourboule

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
temple protestant
Adresse
Rue Pasteur 63150 La Bourboule
Ville
63150 La Bourboule
Département
Puy-de-Dôme
Tarif
Limitée à 18 personnes

Visite du Temple protestant de La Bourboule 19 et 20 septembre temple protestant Puy-de-Dôme

Limitée à 18 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite du Temple protestant de La Bourboule
Renseignements et réservations auprès de l’Office du tourisme :
Place de la République
63150 La Bourboule
04 73 65 57 71

temple protestant Rue Pasteur 63150 La Bourboule La Bourboule 63150 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes
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