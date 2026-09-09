Visite et conférence Casino de La Bourboule, Casino Chardon, La Bourboule

Informations pratiques

Visite et conférence Casino de La Bourboule Samedi 19 septembre, 08h00 Casino Chardon Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Pour l’édition 2026 des Journées Européennes du Patrimoine, la commune de La Bourboule propose un programme de visites d’exception. De nombreux édifices, publics ou privés vont en effet ouvrir leurs portes, certains pour la première fois, invitant les visiteurs à découvrir ou redécouvrir le riche patrimoine de la ville thermale. Ainsi, le Casino Chardon, le temple protestant, les Grands Thermes, hôtels et villa, le funiculaire à eau … autant de témoins de l’art de vivre dans une cité thermale à la Belle Epoque, seront en accès libre pendant deux jours. Des visites guidées, des conférences, expositions et manifestations sportives organisées par les associations locales viendront enrichir ce programme.

Renseignements et réservations auprès de l’Office du tourisme :

Place de la République

63150 La Bourboule

04 73 65 57 71

Casino Chardon 32 Rue du Bois Petit, 63150 La Bourboule, France La Bourboule 63150 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes Le casino Chardon de La Bourboule, du nom de son propriétaire, fut construit en deux étapes. En 1892, l’architecte Émile Camut édifia, pour remplacer un bâtiment en bois, la partie Est, qui est la partie centrale visible actuellement, flanquée sur sa droite d’un seul corps de bâtiment. L’aspect général de ce bâtiment d’origine se lit encore sur les élévations de la rue Château. Racheté par la ville en 1910, le casino est loué à une société qui s’engage à faire des agrandissements. Des restaurations sont effectuées en 1913, mais l’extension du bâtiment, côté ouest, ne se fait qu’à partir de 1928. L’architecte parisien Georges Vimort, déjà auteur de transformations sur le bâtiment en 1925, signe le projet, qui conserve la composition du premier bâtiment et complète la symétrie, mais crée des espaces intérieurs dans le style Art Déco. Outre l’escalier d’honneur du grand hall, reconstruit probablement dans les années 1960, cette partie ouest du casino a été rénovée et réaménagée entre 1987 et 1995, pour permettre l’accueil de congrès.

Pour l’édition 2026 des Journées Européennes du Patrimoine, la commune de La Bourboule propose un programme de visites d’exception. De nombreux édifices, publics ou privés vont en effet ouvrir leurs …

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