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Parcours architecture XXè à Bourg-en-Bresse – itinéraire 1 : « De la gare à la Poste », Gare de bourg en bresse, Bourg-en-Bresse

samedi 19 septembre 2026 · Gare de bourg en bresse · Bourg-en-Bresse

Parcours architecture XXè à Bourg-en-Bresse – itinéraire 1 : « De la gare à la Poste », Gare de bourg en bresse, Bourg-en-Bresse

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Gare de bourg en bresse
Adresse
12 avenue pierre Semard, 01000 Bourg en Bresse
Ville
01000 Bourg-en-Bresse
Département
Ain
Tarif
Nombre de place limité - Inscription obligatoire

Parcours architecture XXè à Bourg-en-Bresse – itinéraire 1 : « De la gare à la Poste » Samedi 19 septembre, 14h00 Gare de bourg en bresse Ain

Nombre de place limité – Inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Conçu comme une invitation aux promenades urbaines douces, ce parcours entre la gare et la poste Bourg-en-Bresse conduit à découvrir des édifices privés ou publics et décrypte à travers eux les grandes tendances sociales, économiques, culturelles, esthétiques et techniques du XXe siècle.

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