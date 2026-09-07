Parcours architecture XXè à Bourg-en-Bresse – itinéraire 1 : « De la gare à la Poste », Gare de bourg en bresse, Bourg-en-Bresse
samedi 19 septembre 2026 · Gare de bourg en bresse · Bourg-en-Bresse
Informations pratiques
Parcours architecture XXè à Bourg-en-Bresse – itinéraire 1 : « De la gare à la Poste » Samedi 19 septembre, 14h00 Gare de bourg en bresse Ain
Nombre de place limité – Inscription obligatoire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Conçu comme une invitation aux promenades urbaines douces, ce parcours entre la gare et la poste Bourg-en-Bresse conduit à découvrir des édifices privés ou publics et décrypte à travers eux les grandes tendances sociales, économiques, culturelles, esthétiques et techniques du XXe siècle.
Gare de bourg en bresse 12 avenue pierre Semard, 01000 Bourg en Bresse Bourg-en-Bresse 01000 Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.caue01.org/fr/portail/93/actualite/93035/sensibilisation-journees-europeennes-du-patrimoine-2026-samedi-19-et-dimanche-20-septembre.html »}]
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CAUE de l’Ain
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