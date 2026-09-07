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Parcours Architecture XXe – Bourg-en-Bresse – Itinéraire 2 « Du faubourg au terrasses de Brou », Angle de la rue Charles Robin, Bourg-en-Bresse

samedi 19 septembre 2026 · Angle de la rue Charles Robin · Bourg-en-Bresse

Parcours Architecture XXe – Bourg-en-Bresse – Itinéraire 2 « Du faubourg au terrasses de Brou », Angle de la rue Charles Robin, Bourg-en-Bresse

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Angle de la rue Charles Robin
Adresse
58 rue Charles Robin, Bourg en bresse
Ville
01000 Bourg-en-Bresse
Département
Ain
Tarif
Nombre de place limité - Inscription obligatoire

Parcours Architecture XXe – Bourg-en-Bresse – Itinéraire 2 « Du faubourg au terrasses de Brou » Samedi 19 septembre, 16h00 Angle de la rue Charles Robin Ain

Nombre de place limité – Inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Conçu comme une invitation aux promenades urbaines douces, ce parcours entre le quartier de Brou et les Baudières à Bourg-en-Bresse, conduit à découvrir des édifices privés ou publics et décrypte à travers eux les grandes tendances sociales, économiques, culturelles, esthétiques et techniques du XXe siècle.

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© CAUE de l’Ain

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