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Parcours art a la plage Paris Paris

mercredi 1 juillet 2026 · Paris

Parcours art a la plage Paris Paris

Informations pratiques

Début
mercredi 1 juillet 2026
Fin
mercredi 30 septembre 2026
Lieu
Paris
Adresse
21 Rue Cavé
Ville
75018 Paris
Département
Ile de France

Cet été, on n’a pas besoin de quitter Paris pour sentir le sable sous les pieds. Le temps d’un parcours, l’art s’installe partout où on ne l’attend pas : sur une péniche face à Notre-Dame, dans une cour secrète près de la Bastille, sur les quais de Seine, jusqu’aux portes de la ville à Pantin.
14 lieux, 14 ambiances, une seule idée : profiter de l’été parisien !

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