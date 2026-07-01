AGENDA · Paris
Parcours art a la plage Paris Paris
mercredi 1 juillet 2026 · Paris
Informations pratiques
Cet été, on n’a pas besoin de quitter Paris pour sentir le sable sous les pieds. Le temps d’un parcours, l’art s’installe partout où on ne l’attend pas : sur une péniche face à Notre-Dame, dans une cour secrète près de la Bastille, sur les quais de Seine, jusqu’aux portes de la ville à Pantin.
14 lieux, 14 ambiances, une seule idée : profiter de l’été parisien !
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