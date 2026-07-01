Parcours art a la plage Paris Paris

Informations pratiques

Cet été, on n’a pas besoin de quitter Paris pour sentir le sable sous les pieds. Le temps d’un parcours, l’art s’installe partout où on ne l’attend pas : sur une péniche face à Notre-Dame, dans une cour secrète près de la Bastille, sur les quais de Seine, jusqu’aux portes de la ville à Pantin.

14 lieux, 14 ambiances, une seule idée : profiter de l’été parisien !