Parcours autour des œuvres majeures d’Oscar Niemeyer en Seine-Saint-Denis, Espace Niemeyer – Siège du Parti communiste français, Paris
samedi 19 septembre 2026 · Espace Niemeyer - Siège du Parti communiste français · Paris
Informations pratiques
Parcours autour des œuvres majeures d’Oscar Niemeyer en Seine-Saint-Denis Samedi 19 septembre, 14h30 Espace Niemeyer – Siège du Parti communiste français Paris
À partir de 14 ans. Pas de retour à Paris, sinon par les transports en commun (tram T1 Libération et M5 à Bobigny P. Picasso).
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Visitez les principales oeuvres d’Oscar Niemeyer en Seine-Saint-Denis, protégées au titre des Monuments historiques depuis 2007.
Rendez-vous à la bourse départementale du travail à Bobigny, construite entre 1972 et 1978 et reprenant les grandes dispositions du siège du PCF : un immeuble de bureaux et une « surprise architecturale », l’auditorium. .
Départ en car pour l’ancien siège du journal L’Humanité, à Saint-Denis, débuté en 1987 et inauguré en 1989, récemment restauré pour accueillir les services de la Direction Régionale Interdépartementale de l’Economie, de l’Emploi et des Solidarités (DRIEETS).
Par Benoît Pouvreau, chargé d’inventaire du patrimoine culturel au Département de la Seine-Saint-Denis.
Une initiative du Département de la Seine-Saint-Denis, en partenariat avec l’Espace Niemeyer, la Préfecture d’Île-de-France et la Direction Régionale Interdépartemental de l’Économie, de l’Emploi et des Solidarités (DRIEETS).
Espace Niemeyer – Siège du Parti communiste français 2 place du Colonel Fabien 75019 Paris Paris 75019 Paris 19e Arrondissement Paris Île-de-France http://espace-niemeyer.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://exploreparis.com »}] Le siège du parti communiste français, place du Colonel Fabien à Paris. Bâtiment pas Oscar Niemeyer (1907-2012) et Jean Prouvé (1901-1984). Métro ligne 2 – arrêt Colonel Fabien
Visitez les principales oeuvres d’Oscar Niemeyer en Seine-Saint-Denis, protégées au titre des Monuments historiques depuis 2007.
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