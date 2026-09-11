Parcours commentés dans le métro, Parcours commentés dans le métro – Adresse exacte communiquée lors de l’inscription, Paris

samedi 19 septembre 2026 · Parcours commentés dans le métro - Adresse exacte communiquée lors de l'inscription · Paris

Informations pratiques

Parcours commentés dans le métro 19 et 20 septembre Parcours commentés dans le métro – Adresse exacte communiquée lors de l’inscription Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T21:00:00+02:00

Parmi les rendez-vous les plus attendus, les parcours commentés du métro permettent de découvrir le réseau et son histoire aux côtés de guides-conférenciers experts. Suivez nos visites commentées !

A partir de 12 ans.

Inscriptions en ligne sur [Journées européennes du patrimoine : rendez-vous en septembre 2026 | RATP](Journées européennes du patrimoine : rendez-vous en septembre 2026 | RATP)

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Visites commentées « Parcours dans le métro »

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