Parcours commentés dans le métro, Parcours commentés dans le métro – Adresse exacte communiquée lors de l’inscription, Paris
samedi 19 septembre 2026 · Parcours commentés dans le métro - Adresse exacte communiquée lors de l'inscription · Paris
Informations pratiques
Parcours commentés dans le métro 19 et 20 septembre Parcours commentés dans le métro – Adresse exacte communiquée lors de l’inscription Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T21:00:00+02:00
Parmi les rendez-vous les plus attendus, les parcours commentés du métro permettent de découvrir le réseau et son histoire aux côtés de guides-conférenciers experts. Suivez nos visites commentées !
A partir de 12 ans.
Inscriptions en ligne sur [Journées européennes du patrimoine : rendez-vous en septembre 2026 | RATP](Journées européennes du patrimoine : rendez-vous en septembre 2026 | RATP)
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Visites commentées « Parcours dans le métro »
©RATP
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