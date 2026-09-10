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Parcours dans le centre-ville de Bourg-en-Bresse autour des réalisations de Tony FERRET, Office du tourisme, Bourg-en-Bresse

samedi 19 septembre 2026 · Office du tourisme · Bourg-en-Bresse

Parcours dans le centre-ville de Bourg-en-Bresse autour des réalisations de Tony FERRET, Office du tourisme, Bourg-en-Bresse

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Office du tourisme
Adresse
6 avenue Alsace Lorraine - 01000 BOURG EN BRESSE
Ville
01000 Bourg-en-Bresse
Département
Ain
Tarif
Le nombre de place est limité. Inscription obligatoire

Parcours dans le centre-ville de Bourg-en-Bresse autour des réalisations de Tony FERRET Samedi 19 septembre, 11h00 Office du tourisme Ain

Le nombre de place est limité. Inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Ce parcours commenté par le CAUE de l’Ain, invitera à la découverte de bâtiments construits par Tony FERRET à Bourg-en-Bresse
Avec des projets d’écoles, mairies, églises, salle des fêtes, hôpitaux, usines, châteaux, immeubles, villas,… Tony FERRET a marqué de son empreinte Bourg-en-Bresse et le département de l’Ain à la Belle Epoque.

Office du tourisme 6 avenue Alsace Lorraine – 01000 BOURG EN BRESSE Bourg-en-Bresse 01000 Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.caue01.org/fr/portail/93/actualite/93035/sensibilisation-journees-europeennes-du-patrimoine-2026-samedi-19-et-dimanche-20-septembre.html »}]
Ce parcours commenté par le CAUE de l’Ain, invitera à la découverte de bâtiments construits par Tony FERRET à Bourg-en-Bresse

© CAUE de l’Ain

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