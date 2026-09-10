Parcours dans le centre-ville de Bourg-en-Bresse autour des réalisations de Tony FERRET, Office du tourisme, Bourg-en-Bresse
samedi 19 septembre 2026 · Office du tourisme · Bourg-en-Bresse
Informations pratiques
Parcours dans le centre-ville de Bourg-en-Bresse autour des réalisations de Tony FERRET Samedi 19 septembre, 11h00 Office du tourisme Ain
Le nombre de place est limité. Inscription obligatoire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Ce parcours commenté par le CAUE de l’Ain, invitera à la découverte de bâtiments construits par Tony FERRET à Bourg-en-Bresse
Avec des projets d’écoles, mairies, églises, salle des fêtes, hôpitaux, usines, châteaux, immeubles, villas,… Tony FERRET a marqué de son empreinte Bourg-en-Bresse et le département de l’Ain à la Belle Epoque.
Office du tourisme 6 avenue Alsace Lorraine – 01000 BOURG EN BRESSE Bourg-en-Bresse 01000 Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.caue01.org/fr/portail/93/actualite/93035/sensibilisation-journees-europeennes-du-patrimoine-2026-samedi-19-et-dimanche-20-septembre.html »}]
Ce parcours commenté par le CAUE de l’Ain, invitera à la découverte de bâtiments construits par Tony FERRET à Bourg-en-Bresse
© CAUE de l’Ain
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