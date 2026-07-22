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AGENDA · Bourg-en-Bresse

Présentation de la Justice par les agents du Tribunal Judiciaire, Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Bourg-en-Bresse

samedi 19 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Bourg-en-Bresse

Présentation de la Justice par les agents du Tribunal Judiciaire, Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Bourg-en-Bresse

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Adresse
32 Avenue Alsace Lorraine Bourg-en-Bresse
Ville
01000 Bourg-en-Bresse
Département
Ain
Tarif
120 personne par session, sur inscription (préférable), inscription sur site dans la limite des places restantes

Présentation de la Justice par les agents du Tribunal Judiciaire Samedi 19 septembre, 09h00, 10h15, 11h30, 14h15, 15h30 Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse Ain

120 personne par session, sur inscription (préférable), inscription sur site dans la limite des places restantes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

À la découverte du Tribunal Judiciaire
1 heure de présentation et d’échanges avec les agents du tribunal.
⚠️ Information : Ce format remplace les visites commentées du tribunal.
Au programme :
– Comprendre la justice : décryptage des volets civil et pénal
– Temps d’échange : posez toutes vos questions sur le fonctionnement de la justice
Jauge : 120 personnes maximum par créneau
Accès : Sur inscription (ou sur place selon les places disponibles)

Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse 32 Avenue Alsace Lorraine Bourg-en-Bresse Bourg-en-Bresse 01000 Les Vennes Ain Auvergne-Rhône-Alpes 04 26 37 73 00 https://www.cours-appel.justice.fr/lyon/tribunal-judiciaire-de-bourg-en-bresse [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/presentation-de-la-justice-par-les-agents-du-tribunal-judiciaire »}, {« owner »: {« uid »: 2470317, « type »: « agenda »}, « lastProcessedAt »: « 2026-07-23T07:42:26.509Z », « data »: [{« eventDuration »: « 60 », « bookingContact »: « chcab.p.tj-bourg-en-bresse@justice.fr », « response »: {« passId »: 429134927, « isPending »: false, « addressId »: 53351}, « venueId »: 151931, « description »: « linked desc », « category »: « CONFERENCE », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-07-22T12:20:15.801Z »}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 2471841, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-07-22T12:20:15.923Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 478830152, « id »: 1}, {« passId »: 478830153, « id »: 2}, {« passId »: 478830154, « id »: 3}, {« passId »: 478830155, « id »: 4}, {« passId »: 478830156, « id »: 5}]}, « dates »: [{« quantity »: 120, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789801200000, « id »: 1}, {« quantity »: 120, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789805700000, « id »: 2}, {« quantity »: 120, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789810200000, « id »: 3}, {« quantity »: 120, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789820100000, « id »: 4}, {« quantity »: 120, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789824600000, « id »: 5}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-07-22T12:20:16.234Z »}, {« venueId »: 151931, « operation »: « update », « appliedAt »: « 2026-07-23T07:42:26.508Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/429134927 »}]
À la découverte du Tribunal Judiciaire

©Marion Frachebois

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