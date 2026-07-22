Présentation de la Justice par les agents du Tribunal Judiciaire, Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Bourg-en-Bresse

Informations pratiques

Présentation de la Justice par les agents du Tribunal Judiciaire Samedi 19 septembre, 09h00, 10h15, 11h30, 14h15, 15h30 Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse Ain

120 personne par session, sur inscription (préférable), inscription sur site dans la limite des places restantes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

À la découverte du Tribunal Judiciaire

1 heure de présentation et d’échanges avec les agents du tribunal.

⚠️ Information : Ce format remplace les visites commentées du tribunal.

Au programme :

– Comprendre la justice : décryptage des volets civil et pénal

– Temps d’échange : posez toutes vos questions sur le fonctionnement de la justice

Jauge : 120 personnes maximum par créneau

Accès : Sur inscription (ou sur place selon les places disponibles)

Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse 32 Avenue Alsace Lorraine Bourg-en-Bresse Bourg-en-Bresse 01000 Les Vennes Ain Auvergne-Rhône-Alpes 04 26 37 73 00 https://www.cours-appel.justice.fr/lyon/tribunal-judiciaire-de-bourg-en-bresse [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/presentation-de-la-justice-par-les-agents-du-tribunal-judiciaire »}, {« owner »: {« uid »: 2470317, « type »: « agenda »}, « lastProcessedAt »: « 2026-07-23T07:42:26.509Z », « data »: [{« eventDuration »: « 60 », « bookingContact »: « chcab.p.tj-bourg-en-bresse@justice.fr », « response »: {« passId »: 429134927, « isPending »: false, « addressId »: 53351}, « venueId »: 151931, « description »: « linked desc », « category »: « CONFERENCE », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-07-22T12:20:15.801Z »}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 2471841, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-07-22T12:20:15.923Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 478830152, « id »: 1}, {« passId »: 478830153, « id »: 2}, {« passId »: 478830154, « id »: 3}, {« passId »: 478830155, « id »: 4}, {« passId »: 478830156, « id »: 5}]}, « dates »: [{« quantity »: 120, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789801200000, « id »: 1}, {« quantity »: 120, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789805700000, « id »: 2}, {« quantity »: 120, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789810200000, « id »: 3}, {« quantity »: 120, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789820100000, « id »: 4}, {« quantity »: 120, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789824600000, « id »: 5}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-07-22T12:20:16.234Z »}, {« venueId »: 151931, « operation »: « update », « appliedAt »: « 2026-07-23T07:42:26.508Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/429134927 »}]

À la découverte du Tribunal Judiciaire

©Marion Frachebois