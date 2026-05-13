Parcours dansé, Musée des Beaux-Arts de Dijon, Dijon
Parcours dansé, Musée des Beaux-Arts de Dijon, Dijon samedi 23 mai 2026.
Parcours dansé Samedi 23 mai, 20h30, 22h45 Musée des Beaux-Arts de Dijon Côte-d’Or
Durée 30 minutes – Rendez-vous salle des Tombeaux (salle 7, 1er étage)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T22:45:00+02:00 – 2026-05-23T23:15:00+02:00
Abstraits et figuratifs, les tableaux de Djamel Tatah composent une chorégraphie des corps dans laquelle la répétition et la variation des formes s’imposent comme une expérience dans la peinture. Immergez-vous dans son œuvre à travers ce parcours dansé.
Avec la danseuse Manon Grange-Peterlé.
Musée des Beaux-Arts de Dijon 1 Place de la Sainte Chapelle, 21000 Dijon, France Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380745209 https://beaux-arts.dijon.fr Restes du Palais des Ducs de Bourgogne
Abstraits et figuratifs, les tableaux de Djamel Tatah composent une chorégraphie des corps dans laquelle la répétition et la variation des formes s’imposent comme une expérience dans la peinture. son…
© Musée des Beaux-Arts de Dijon / Vincent Arbelet
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