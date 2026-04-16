Le 14 mai 1941, 3 700 hommes juifs étrangers sont arrêtés après avoir reçu une convocation officielle – le « billet vert » – les invitant à se présenter pour un prétendu « examen de situation ». Plusieurs centres parisiens, dont le gymnase Japy dans le 11e arrondissement, sont réquisitionnés pour contrôler les papiers. Ces hommes tombent dans un piège tendu par les autorités nazies et françaises. Arrêtés, ils sont ensuite transférés vers les camps d’internement de Pithiviers et de Beaune-la-Rolande.

9h30 – 11h30

Visite de l’exposition temporaire et visite du gymnase Japy.

Un déplacement en métro est prévu, prière de se munir d’un titre de transport.

11h30 – 13h

Déplacement en navette du gymnase Japy à Pithiviers.

Déjeuner sur place (prévoir un panier repas).

14h – 16h

Visite du site de Pithiviers (gare et ancien camp).

16h – 17h30 : Retour en navette à Paris.

Réserver

À l’occasion des 85 ans de la rafle du « billet vert », le Mémorial de la Shoah propose un parcours de mémoire inédit d’une journée entre l’exposition consacrée à la rafle du « billet vert », le gymnase Japy, la gare de Pithiviers et l’ancien camp, situés dans le Loiret.

Le dimanche 31 mai 2026

de 11h00 à 13h00

payant

Tarif: 10€

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-31T14:00:00+02:00

fin : 2026-05-31T16:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-31T11:00:00+02:00_2026-05-31T13:00:00+02:00

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/parcours-de-memoire-paris-pithiviers +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial



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