Parcours dessin, Château fort-Musée Pyrénéen, Lourdes

Parcours dessin Dimanche 7 juin, 09h00 Château fort-Musée Pyrénéen Hautes-Pyrénées

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Imagine et dessine ta propre faune et flore en associant fleurs, plantes, animaux et insectes observés dans le jardin du musée.

Matériel de dessin non fourni.

Château fort-Musée Pyrénéen 25 Rue du Fort, 65100 Lourdes, France Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie 0562423737 http://www.chateaufort-lourdes.fr Son jardin botanique agrémenté de sculptures et de maquettes d’architectures invite également à un moment de détente.

Rendez-vous aux jardins