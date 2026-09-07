Parcours du Patrimoine Jocondien – Morier, Centre social du Morier, Joué-lès-Tours

Informations pratiques

Parcours du Patrimoine Jocondien – Morier Dimanche 20 septembre, 14h00 Centre social du Morier Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Partez à la découverte du patrimoine du quartier du Morier en participant au « Parcours du Patrimoine Jocondien – Morier », un circuit pédestre élaboré par les membres du Conseil de quartier du Morier, en collaboration avec la Ville de Joué-lès-Tours.

Cette promenade vous invite à explorer les richesses historiques et patrimoniales du quartier, à travers un itinéraire commenté permettant de mieux connaître son histoire et son évolution.

Rendez-vous le dimanche 20 septembre à partir de 14 h, avec un départ et une arrivée au Centre Social du Morier.

Centre social du Morier Avenue Mozart 37300 Joué-les-Tours Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 0247670336 http://csxrabieremorier.centres-sociaux.fr/ Structure de quartier proposant un accueil tout public.

Des services de permanences sociales, administratives et aussi des activités pour les adultes et les enfants de 2 mois à 12 ans y sont proposés. Transports et parkings à proximité.

Partez à la découverte du patrimoine du quartier du Morier en participant au « Parcours du Patrimoine Jocondien – Morier ».

©Ville de Joué-lès-Tours