Informations pratiques

Joué-lès-Tours

Soirée découverte Country Dance

Rue Roland de la Olla Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-09-15 19:30:00

fin : 2026-09-15 22:30:00

Date(s) :

2026-09-15

Soirée ouverte à toute personne qui souhaite découvrir la danse country et faire ses premiers pas de danse dans une ambiance conviviale et détendue. l’initiation sera suivie d’un verre de l’amitié. Rendez-vous salle Jacques Brel le 15 septembre 2026 à 19h30

Soirée ouverte à toute personne qui souhaite découvrir la danse country et faire ses premiers pas de danse dans une ambiance conviviale et détendue. l’initiation sera suivie d’un verre de l’amitié. Rendez-vous salle Jacques Brel le 15 septembre 2026 à 19h30 .

Rue Roland de la Olla Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 66 04 61 80 cdacountry37@gmail.com

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English :

Open House: Open to anyone who wants to discover country dancing and take their first steps on the dance floor in a friendly and relaxed atmosphere. The introductory session will be followed by a friendly get-together. Join us at the Jacques Brel Hall on September 15, 2026, at 7:30 p.m.

L’événement Soirée découverte Country Dance Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2026-07-23 par ADT 37