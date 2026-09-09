Parcours en ville – Avant/après, Valence en images, Église Saint-Jean, Valence
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Jean · Valence
Informations pratiques
Parcours en ville – Avant/après, Valence en images 19 et 20 septembre Église Saint-Jean Drôme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00
Tel un jeu des 7 erreurs grandeur nature, retracez l’histoire de la ville depuis l’invention de la photographie.
Église Saint-Jean 7 Place St Jean, 26000 Valence, France Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://valenceromansagglo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 75 79 20 86 »}]
Tel un jeu des 7 erreurs grandeur nature, retracez l’histoire de la ville depuis l’invention de la photographie.
©B. Adilon Médiathèque VRA
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