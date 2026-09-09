Parcours en ville – Le centre historique au détail, Maison des Têtes, Valence

Informations pratiques

Parcours en ville – Le centre historique au détail 19 et 20 septembre Maison des Têtes Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Photos en main, parcourez la ville à la recherche de détails… parfois incongrus !

Maison des Têtes 57, grande rue, 26000 Valence, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 79 20 86 https://www.valenceromansagglo.fr/fr/sports-culture-sorties-et-tourisme/pays-d-art-et-d-histoire-1.html https://www.facebook.com/paysartethistoirevalenceromansagglo [{« type »: « link », « value »: « https://valenceromansagglo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 75 79 20 86 »}] Maison construite au XVIe siècle caractéristique de la transition entre le gothique tardif et la Renaissance. A cette époque, il prend la forme d’un hôtel particulier entre cour et jardin et de nombreux décors ornent les façades de la cour intérieure. Au XVIIIe siècle, les propriétaires aménagent un salon d’honneur au premier étage avec des décors remarquables, en partie conservés.

Photos en main, parcourez la ville à la recherche de détails… parfois incongrus !

©B. Desmares