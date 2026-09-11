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Parcours en ville – Valence au XIXe siècle, Kiosque Peynet, Valence

samedi 19 septembre 2026 · Kiosque Peynet · Valence

Parcours en ville – Valence au XIXe siècle, Kiosque Peynet, Valence

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Kiosque Peynet
Adresse
15A Rue Georges Méliès, 26000 Valence, France
Ville
26000 Valence
Département
Drôme

Parcours en ville – Valence au XIXe siècle Samedi 19 septembre, 14h00, 16h00 Kiosque Peynet Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Si le XIXe siècle est marqué par l’invention de la photographie, il s’accompagne également de nombreux bouleversements qui transforment la ville.

Kiosque Peynet 15A Rue Georges Méliès, 26000 Valence, France Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://valenceromansagglo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 75 79 20 86 »}]
Si le XIXe siècle est marqué par l’invention de la photographie, il s’accompagne également de nombreux bouleversements qui transforment la ville.

©E. Caillet

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