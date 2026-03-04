Parcours facétieux, Maison Rouge – Musée des vallées cévenoles, Saint-Jean-du-Gard
Parcours facétieux, Maison Rouge – Musée des vallées cévenoles, Saint-Jean-du-Gard mercredi 1 avril 2026.
Parcours facétieux 1 – 5 avril Maison Rouge – Musée des vallées cévenoles Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-01T14:00:00+02:00 – 2026-04-01T18:00:00+02:00
Fin : 2026-04-05T14:00:00+02:00 – 2026-04-05T18:00:00+02:00
Maison Rouge – Musée des vallées cévenoles 5 rue de l’Industrie, 30270 Saint-Jean-du-Gard Saint-Jean-du-Gard 30270 Gard Occitanie
Saurez-vous repérer les 10 curiosités insolites disséminées dans les collections ?