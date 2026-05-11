Parcours guidés La classe, l’oeuvre Lille
Parcours guidés La classe, l’oeuvre Lille samedi 23 mai 2026.
Lille
Parcours guidés La classe, l’oeuvre
Place de la République (Lille) Lille Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 18:15:00
fin : 2026-05-23 20:30:00
Date(s) :
2026-05-23
Dans le cadre du dispositif national La classe, l’œuvre , partez à la rencontre des élèves du lycée Saint-Paul de Lille qui réaliseront une médiation guidée dans les collections du musée et laissez-vous surprendre par leur créativité et leur regard inédit sur les œuvres.
3 départs de visite à 18h15, 19h et 19h45
Dans le cadre du dispositif national La classe, l’œuvre , partez à la rencontre des élèves du lycée Saint-Paul de Lille qui réaliseront une médiation guidée dans les collections du musée et laissez-vous surprendre par leur créativité et leur regard inédit sur les œuvres.
3 départs de visite à 18h15, 19h et 19h45 .
Place de la République (Lille) Lille 59000 Nord Hauts-de-France +33 3 20 06 78 00
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English :
As part of the national The Classroom, the Work program, meet students from the Lycée Saint-Paul in Lille, who will lead a guided mediation tour of the museum’s collections, and surprise you with their creativity and fresh take on the works.
3 departures at 6.15pm, 7pm and 7.45pm
L’événement Parcours guidés La classe, l’oeuvre Lille a été mis à jour le 2026-05-07 par Hauts-de-France Tourisme
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