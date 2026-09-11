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Parcours historique à travers la bibliothèque des Quatre Piliers, Bibliothèque des Quatre Piliers, Bourges

samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque des Quatre Piliers · Bourges

Parcours historique à travers la bibliothèque des Quatre Piliers, Bibliothèque des Quatre Piliers, Bourges

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque des Quatre Piliers
Adresse
8 Place des Quatre Piliers
Ville
18000 Bourges
Département
Cher

Parcours historique à travers la bibliothèque des Quatre Piliers 19 et 20 septembre Bibliothèque des Quatre Piliers Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Profitez d’un parcours de visite libre pour petits et grands à travers le bâtiment !

Bibliothèque des Quatre Piliers 8 Place des Quatre Piliers Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire 0248243340 https://mediatheque.ville-bourges.fr Transports à proximité, pas d’accès PMR
Profitez d’un parcours de visite libre pour petits et grands à travers le bâtiment !

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