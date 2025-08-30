Parcours immersif « Le Grand Départ », Château et parc floral d’Apremont-sur-Allier, Apremont-sur-Allier

Parcours immersif « Le Grand Départ » 6 et 7 juin Château et parc floral d’Apremont-sur-Allier Cher

Compris dans l’entrée du Parc floral – gratuit pour les moins de 18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00

Ce parcours immersif entraine les spectateurs au début XXe siècle, époque des voitures à cheval mais aussi des toutes premières automobiles. Le visiteur part à la rencontre d’Eugène et d’Antoinette Schneider, alors châtelains, mais aussi de leur personnel de maison qui s’active pour préparer leur départ pour Paris… Avec « le grand départ », nous vous invitons à faire un saut en 1900, accompagnés par des personnages hauts en couleurs et des décors impressionnants.

Château et parc floral d’Apremont-sur-Allier 32 Rue Madame Eugène Schneider, 18150 Apremont-sur-Allier, France Apremont-sur-Allier 18150 Cher Centre-Val de Loire +33248775506 http://www.apremont-sur-allier.com Sur la rive de l’Allier, au cœur d’un village médiéval classé parmi les “plus beaux villages de France”, le Parc Floral d’Apremont offre la particularité d’être à la fois un arboretum, un jardin botanique et un lieu de rêve. Une pergola couverte de glycines, séquoias, érables, topiaires, charmes taillés, plans d’eau mettent en valeur les trois “fabriques” dans l’esprit du XVIIIe siècle. A 14 kms de Nevers, 60 kms de Bourges et 250 kms de Paris par l’Autoroute 77, sortie n°37. 3 parkings voiture à proximité du Parc.

**Ce parcours immersif entraine les spectateurs au début XXe siècle, époque des voitures à cheval mais aussi des toutes premières automobiles. Le visiteur part à la rencontre d’Eugène et d’Antoinette…

©S.H.A.P