VISITE LIBRE, Château et parc floral d’Apremont-sur-Allier, Apremont-sur-Allier

VISITE LIBRE 6 et 7 juin Château et parc floral d’Apremont-sur-Allier Cher

Gratuit pour les moins de 18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00

Visite libre d’un jardin remarquable où une cascade chantante, des massifs débordants de fleurs aux couleurs éclatantes, des petites maisons parfaitement intégrées, donnent à ce parc son caractère magique.

Château et parc floral d’Apremont-sur-Allier 32 Rue Madame Eugène Schneider, 18150 Apremont-sur-Allier, France Apremont-sur-Allier 18150 Cher Centre-Val de Loire +33248775506 http://www.apremont-sur-allier.com Sur la rive de l’Allier, au cœur d’un village médiéval classé parmi les “plus beaux villages de France”, le Parc Floral d’Apremont offre la particularité d’être à la fois un arboretum, un jardin botanique et un lieu de rêve. Une pergola couverte de glycines, séquoias, érables, topiaires, charmes taillés, plans d’eau mettent en valeur les trois “fabriques” dans l’esprit du XVIIIe siècle. A 14 kms de Nevers, 60 kms de Bourges et 250 kms de Paris par l’Autoroute 77, sortie n°37. 3 parkings voiture à proximité du Parc.

Visite libre d’un jardin remarquable où une cascade chantante, des massifs débordants de fleurs aux couleurs éclatantes, des petites maisons parfaitement intégrées, donnent à ce parc son caractère…

©S.H.A.P