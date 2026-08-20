Parcours immersif, Musée de la Reddition du 7 mai 1945, Reims

Informations pratiques

Parcours immersif 19 et 20 septembre Musée de la Reddition du 7 mai 1945 Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Installé dans l’ancien collège moderne de Reims, devenu aujourd’hui lycée Roosevelt, le musée de la Reddition du 7 mai 1945 est un lieu de mémoire unique. Il s’organise autour de la salle des cartes, dite « War Room », où fut signé, à l’aube du 7 mai 1945, l’acte de capitulation de l’Allemagne nazie face aux Forces Alliées. Ce moment historique marqua la fin des combats en Europe.

Dès juillet 1945, les forces américaines rendent officiellement la salle à la Ville de Reims, qui en fait le tout premier lieu de mémoire consacré à la seconde guerre mondiale.

Le 7 mai 2026, le musée rouvre avec une nouvelle scénographie, la présentation d’objets inédits et de nouveaux outils de médiation. La « War Room » est désormais dotée d’une expérience immersive renouvelée, permettant de mieux cerner son rôle et son importance.

Musée de la Reddition du 7 mai 1945 12 rue Franklin Roosevelt 51100 Reims Reims 51100 Port Sec Marne Grand Est 0326478419 https://musees-reims.fr/fr/musees/musee-de-la-reddition-du-7-mai-1945/ Installé dans l’ancien collège moderne de Reims, devenu aujourd’hui lycée Roosevelt, le musée de la Reddition du 7 mai 1945 est un lieu de mémoire unique. Il s’organise autour de la salle des cartes, dite « War Room », où fut signé, à l’aube du 7 mai 1945, l’acte de capitulation de l’Allemagne nazie face aux Forces Alliées. Ce moment historique marqua la fin des combats en Europe.

Dès juillet 1945, les forces américaines rendent officiellement la salle à la Ville de Reims, qui en fait le tout premier lieu de mémoire consacré à la seconde guerre mondiale. Le musée ouvre en 1985 et connaît un premier réaménagement dans les années 2000.

En 2025, le musée entre dans une nouvelle phase de transformation. Il ferme ses portes à partir du 12 mai 2025 afin de repenser entièrement son parcours et de renforcer la transmission de la mémoire.

Le 7 mai 2026, le musée rouvre avec une nouvelle scénographie, la présentation d’objets inédits et de nouveaux outils de médiation. La « War Room » est désormais dotée d’une expérience immersive renouvelée, permettant de mieux cerner son rôle et son importance. Tram : T1 et T2 arrêt Schneiter

Installé dans l’ancien collège moderne de Reims, devenu aujourd’hui lycée Roosevelt, le musée de la Reddition du 7 mai 1945 est un lieu de mémoire unique. Il s’organise autour de la salle des cartes,…

©Musée de la Reddition du 7 mai 1945 – Ville de Reims –