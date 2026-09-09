AGENDA · Bordeaux
PARCOURS INSTAGRAM 2, Sésame, Bordeaux
vendredi 11 septembre 2026 · Sésame · Bordeaux
Informations pratiques
PARCOURS INSTAGRAM 2 Vendredi 11 septembre, 14h15 Sésame Gironde
être inscrit.e à la bibliothèque
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-11T14:15:00+02:00 – 2026-09-11T16:15:00+02:00
Fin : 2026-09-11T14:15:00+02:00 – 2026-09-11T16:15:00+02:00
J’y suis ! J’explore mon profil, les différentes possibilités et je fais ma première publication !
Sésame 13 place Canteloup, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 26 13 https://bibliotheque.bordeaux.fr/ [{« type »: « email », « value »: « dgac.biblio.inclusion@mairie-bordeaux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 10 26 13 »}]
Je me lance
pexels
À voir aussi à Bordeaux (Gironde)
- VAE Action d’information collective (AIC), CIBC 33 A BORDEAUX, Bordeaux 9 septembre 2026
- Escale du trois-mâts Oosterschelde, Le long des Quais, Bordeaux 9 septembre 2026
- Polisson, mes premiers pas au musée, Musée d’Aquitaine, Bordeaux 9 septembre 2026
- Village Septembre Bouge, Placette de Munich, Bordeaux 9 septembre 2026
- PARCOURS INSTAGRAM, Sésame, Bordeaux 9 septembre 2026