Parcours : L’Envers du décor, les coulisses de l’Hôtel Drouot, Hôtel des ventes Drouot, Paris

Informations pratiques

Parcours : L’Envers du décor, les coulisses de l’Hôtel Drouot 19 et 20 septembre Hôtel des ventes Drouot Paris

Inscriptions à partir du 1er septembre. 40 personnes par session.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

L’Hôtel Drouot

L’Hôtel Drouot sera ouvert les 19 et 20 septembre de 11h à 18h, en entrée libre, et proposera une sélection particulièrement séduisante d’expositions et de ventes aux enchères qui vous feront voyager dans l’atelier d’artistes illustres comme Camille Claudel ou Edgar Degas, dans l’intimité d’une star de renommée internationale – qui sera dévoilée en septembre –, dans les souvenirs d’un Paris mythique et insolite, ou encore dans le panthéon de la chanson française et de ses icônes.

De multiples opportunités de découvrir notre institution mythique en célébrant tous les patrimoines.

Le parcours

Poussez les portes de l’Hôtel Drouot et découvrez les coulisses d’une institution unique au monde. Toute la journée, ce temple des enchères est en constante effervescence et devient matin et soir le théâtre d’un ballet minutieusement chorégraphié entre commissaires-priseurs et leurs équipes, manutentionnaires, transporteurs. Du quai de livraison aux coursives, des monte-charges — premiers ascenseurs hydrauliques de Paris — aux vastes dépôts du Magasinage, les œuvres circulent dans un enchaînement parfaitement orchestré. Au fil de la visite, vous saisirez les mécanismes du fonctionnement quotidien de l’Hôtel Drouot et les enjeux logistiques liés à la vente annuelle de quelques 300 000 œuvres et objets d’art. Un passage par les archives vous plongera dans l’histoire riche et singulière de ce lieu emblématique, ouvert au public depuis 1852.

À Drouot, même les coulisses sont un spectacle !

Intervenant : Adriane Grünberg, commissaire-priseur diplômé, consultante pour Drouot Digital

Hôtel des ventes Drouot 9 rue Drouot 75009 Paris Paris 75009 Paris 9e Arrondissement Paris Île-de-France 01 48 00 20 00 http://www.drouot.com https://www.facebook.com/drouotparis?fref=ts;https://twitter.com/Drouot?lang=fr;http://www.instagram.com/drouot_paris;https://fr.pinterest.com/Drouot_;https://www.linkedin.com/organization/7007323 [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/1993546014795?aff=oddtdtcreator »}] Drouot est la plus grande place mondiale de vente aux enchères publiques, historiquement implantée à Paris et regroupant 75 maisons de vente affiliées. Bénéficiant d’une expertise mondialement reconnue, Drouot constitue un modèle unique. S’adressant à tous, des néophytes aux connaisseurs les plus exigeants, Drouot accueille près de 900 ventes aux enchères annuelles, offrant l’opportunité d’acquérir près de 300 000 lots constitués de pièces exclusives.

Visite guidée

© Micha Patault / Drouot