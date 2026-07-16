Parcours libre au cœur des espaces inscrits Monuments historique, Préfecture des Hauts-de-Seine, Nanterre

Informations pratiques

Parcours libre au cœur des espaces inscrits Monuments historique Dimanche 20 septembre, 10h00 Préfecture des Hauts-de-Seine Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez un lieu au cœur de l’action publique.

Cette édition est particulière : il s’agit de la dernière ouverture au public avant notre déménagement en novembre.

Merci de partager ce moment avec nous dans ces lieux avant leur transformation.

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Visite libre, des espaces classés de la préfecture des Hauts-de-Seine.

Salon d’honneur – Claude-Erignac

Tapisserie de Victor Vasarely

Salons de réception

Designers : Charlotte Perriand, Le Corbusier, Olivier Mourgue

Espace bar & salle Chateaubriand

Architecture d’André Wogenscky

Préfecture des Hauts-de-Seine 167-177 avenue Joliot-Curie 92000 Nanterre Nanterre 92000 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 40 97 22 60 http://www.hauts-de-seine.gouv.fr/Journees-Europeennes-du-Patrimoine https://www.facebook.com/pages/Préfet-des-Hauts-de-Seine/127290237339717;https://twitter.com/prefet92/;https://www.instagram.com/prefet92/ Œuvre d’un disciple de Le Corbusier, André Wogenscky, la préfecture des Hauts-de-Seine, tour de 113 mètres de haut, alliage de béton, de verre et d’aluminium, est le reflet d’une architecture typique des années 1970. Lors de la conception, l’usager était au centre des préoccupations de l’architecte. André Wogenscky a souhaité créer un bâtiment fonctionnel, tout en affirmant l’importance de l’esthétisme. 40 ans après sa construction, le bâtiment a résisté au temps, avec quelques réaménagements au fil des années nécessaires pour s’adapter aux nouveaux besoins. Les partenariats conclus avec le Centre national des arts plastiques en 2013 et avec le Mobilier national en 2014 ont permis de remettre en valeur les espaces qui accueillent nos publics. Ainsi depuis juin 2014, le Mobilier national a mis à disposition des pièces de mobilier et des œuvres d’art représentatives de la création artistique des années 1970. C’est un hommage, 40 ans après sa création, à ceux qui ont imaginé et conçu la préfecture de Nanterre, lieu symbolique de la présence de l’État dans le département des Hauts-de-Seine. RER A arrêt Nanterre Préfecture ou Nanterre Université SNCF ligne L arrêt Nanterre Université Bus lignes 159, 160, 304, 358

Visite libre des espaces classés au titre des monuments historiques

©Préfecture des Hauts-de-Seine