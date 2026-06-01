« Parcours logement – comprendre, se projeter, agir », Lieux variant selon événement, Lille
« Parcours logement – comprendre, se projeter, agir », Lieux variant selon événement, Lille lundi 1 juin 2026.
« Parcours logement – comprendre, se projeter, agir » 1 – 5 juin Lieux variant selon événement Nord
Réservé aux jeunes en parcours renforcé CEJ projet, prépa CEJ, CoDESIGN Ton Toit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-01T14:30:00+02:00 – 2026-06-01T16:30:00+02:00
Fin : 2026-06-05T14:30:00+02:00 – 2026-06-05T16:30:00+02:00
L’objectif de cette semaine est de permettre aux jeunes de :
• mieux comprendre les étapes d’accès au logement,
• identifier leurs freins et besoins,
• connaître leurs droits et devoirs en tant que locataires,
• acquérir des compétences en gestion quotidienne du logement,
• se projeter vers un logement autonome,
• préparer leur participation au forum logement du 5 juin.
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Un fil rouge ludique sera mis en place tout au long de la semaine, sous forme de « roue des thématiques logement », construite avec les jeunes à partir des connaissances acquises lors des ateliers. Cette roue sera valorisée sur un stand jeunes lors du forum.
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Le programme de la semaine s’organise comme suit :
• Lundi 1er juin : Atelier GRAAL – Lunettes virtuelles
• Mardi 2 juin : Jeu Hygiène en or + fabrication de produits ménagers
• Mercredi 3 juin : Je m’informe sur mon parcours logement
• Jeudi 4 juin : Visite Résidences Jeunes Arouet
La semaine se clôturera par une journée phare le 5 juin, dont le Forum Logement, ouvert à tous public, de 13h30 à 16h00 (Lieu : au Gymnase : voir événement spécifique).
Plus d’information : t.ferreira@lilleavenirs.fr, m.elabdi@lilleavenirs.fr
Lieux variant selon événement 5 Boulevard du Maréchal Vaillant, 59800 Lille Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« link »: « mailto:t.ferreira@lilleavenirs.fr »}, {« link »: « mailto:m.elabdi@lilleavenirs.fr »}]
Ateliers information logement, visite de résidence Habitat Jeunes, création de produits ménagers, lunettes virtuelles, jeux… parcours jeux
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