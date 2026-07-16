Parcours ludique à l’École militaire de Paris 75007, École militaire, Paris

Informations pratiques

Parcours ludique à l’École militaire de Paris 75007 19 et 20 septembre École militaire Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Fondée en 1751 sous Louis XV, l’École militaire (7e arrdt) est située au cœur de Paris à l’une des extrémités du Champ-de-Mars (7e arrdt), faisant face à la Tour Eiffel.

Ce lieu chargé d’histoire a vu passé entre ses murs Napoléon Ier qui y fut même élève, la reine Victoria, Napoléon III, les maréchaux Foch et Joffre, le général De Gaulle ou bien encore le pape Jean-Paul II.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les enfants peuvent non seulement visiter l’École militaire mais aussi s’initier à un parcours sportif et ludique. Une activité rien que pour eux !

Possibilité de se préinscrire en ligne pour bénéficier d’un accès plus rapide à l’entrée de l’École militaire en cliquant sur ce lien…

École militaire 1 place Joffre 75007 Paris Paris 75007 Paris 7e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.paris-ecole-militaire.fr/fr/forms/journeeeuropeennesdupatrimoine2025alecolemilitaire »}] [{« link »: « https://www.paris-ecole-militaire.fr/fr/forms/jepsamedi »}, {« link »: « https://www.paris-ecole-militaire.fr/fr/forms/jepdimanche »}, {« link »: « https://www.paris-ecole-militaire.fr/fr/forms/journeeeuropeennesdupatrimoine2025alecolemilitaire »}] Louis XV, à l’instigation des frères Paris et de Mme de Pompadour, jeta son dévolu sur la plaine de Grenelle ancienne garenne, qui relevait pour partie de l’abbaye Sainte-Geneviève et pour partie de l’Hôtel des Invalides afin de créer une école militaire. Ange-Jacques Gabriel fut choisi pour concevoir et assurer la réalisation des bâtiments. En 1773, l’œuvre était accomplie. La cour royale est encadrée de portiques à colonnes doriques au rez-de-chaussée et ioniques à l’étage. Le corps central ou château la domine sans ostentation, orné de colonnes corinthiennes colossales et surmonté d’un dôme quadrangulaire. En 1780, l’architecte Gabriel étant âgé de 82 ans, on lui adjoint l’architecte Boullée, puis l’architecte Théodore Brongniart qui achève les travaux et termine en particulier les pavillons latéraux du château. En 1787, l’École fut définitivement fermée. Ses locaux furent affectés à l’Hôtel-Dieu. La Révolution y établit tout d’abord un dépôt de farine et des moulins à bras, ce qui lui valut d’être envahie, en août 1792, par la foule. Puis le Comité de Salut Public en fit une caserne, destination qu’elle a gardé aujourd’hui. Le Second Empire y a édifié deux pavillons affectés à l’Artillerie et à la Cavalerie. Metro ligne 8 École militaire / Bus 82, 92, 80, 28, 87.

Parcours sportif et ludique

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