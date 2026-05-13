Parcours ludique « Opération nuit cryptée », Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain, Nantua

Parcours ludique « Opération nuit cryptée » Samedi 23 mai, 18h00 Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain Ain

Parcours en autonomie dans le musée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Une opération « nuit cryptée » est annoncée pour la nuit du 23 mai. Les volontaires sont attendus pour retrouver des codes en morse cachés dans le musée. Il faudra ensuite décrypter le message pour réussir la mission.

A partir de 6 ans

Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain 3 Montée de l’Abbaye, 01130 Nantua, France Nantua 01130 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 0474750750 https://patrimoines.ain.fr/n/musee-de-la-resistance-et-de-la-deportation/n:809 Installé au cœur du Haut-Bugey, à Nantua, haut lieu d’histoire et de mémoire résistante, le musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain propose, dans une scénographie complètement renouvelée accessible au plus grand nombre, une (re)lecture actualisée des événements de la Seconde Guerre mondiale à travers le vécu des habitants de l’Ain. La nouvelle présentation des collections, les nombreux outils multimédias (cartes en relief avec animation audiovisuelle, focus techniques sur les innovations en temps de restriction, films documentaires, spectacle immersif sur les parachutages), mais aussi des objets à toucher immergent le visiteur dans le quotidien de l’époque et donnent des clés de lecture sur cette période complexe et sombre de notre histoire.

Une opération « nuit cryptée » est annoncée pour la nuit du 23 mai. Les volontaires sont attendus pour retrouver des codes en morse cachés dans le musée. Il faudra ensuite décrypter le message pour …

© Département de l’Ain / N.Messant