Spectacle théâtral Avant la nuit, Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain, Nantua

Spectacle théâtral Avant la nuit Samedi 23 mai, 20h00 Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain Ain

A partir de 12 ans , sur réservation (40 places disponibles)

À l’occasion de la nuit des musées, le Musée de la Résistance et de la Déportation propose de vivre le témoignage de Rose Deville mis en scène par la Compagnie au bord de l’eau.

La Compagnie du Bord de l’eau a mis en scène le témoignage de Rose Deville, arrêtée à Chougeat et déportée à l’âge de 22 ans au camp de concentration de Ravensbrück. Musique, vidéo et la voix de Sophie Haudebourg mettent en relief ce texte brut, sans retouche et pourtant saisissant.

