SORTIE EN BRESSE BOURGUIGNONNE, Ancienne gare SNCF, Nantua
SORTIE EN BRESSE BOURGUIGNONNE, Ancienne gare SNCF, Nantua jeudi 21 mai 2026.
SORTIE EN BRESSE BOURGUIGNONNE Jeudi 21 mai, 07h45 Ancienne gare SNCF Ain
Participation : Adhérent 85 € ; Non-adhérent : 90 € (dont 57 € repas + vin)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-21T07:45:00+02:00 – 2026-05-21T18:00:00+02:00
Fin : 2026-05-21T07:45:00+02:00 – 2026-05-21T18:00:00+02:00
SORTIE EN BRESSE BOURGUIGNONNE
- Visite du Château de Pierre de Bresse (site exceptionnel du XVIIe s) et de son écomusée de la Bresse Bourguignonne
- Repas à l’Étape Gourmande
- Visite de la Ferme de Champ Bressan, MH, à Romenay qui nous replongera dans le monde rural des années 30.
Coupon-réponse à accompagner du réglement. Les inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée dans la limite des places disponibles.
Le voyage en bus est offert. Départ à 7h45, place de la Déportation à Nantua
Ancienne gare SNCF Place de la Déportation 01130 Nantua Nantua 01460 Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 0650412238 »}]
Visite du château de Pierre-de-Bresse et de la Ferme du Champ Bressan visite sortie
HMS Haut-Bugey
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