SORTIE EN BRESSE BOURGUIGNONNE, Ancienne gare SNCF, Nantua

SORTIE EN BRESSE BOURGUIGNONNE Jeudi 21 mai, 07h45 Ancienne gare SNCF Ain

Participation : Adhérent 85 € ; Non-adhérent : 90 € (dont 57 € repas + vin)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-21T07:45:00+02:00 – 2026-05-21T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-21T07:45:00+02:00 – 2026-05-21T18:00:00+02:00

SORTIE EN BRESSE BOURGUIGNONNE

Visite du Château de Pierre de Bresse (site exceptionnel du XVIIe s) et de son écomusée de la Bresse Bourguignonne

Repas à l’Étape Gourmande

Visite de la Ferme de Champ Bressan, MH, à Romenay qui nous replongera dans le monde rural des années 30.

Coupon-réponse à accompagner du réglement. Les inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée dans la limite des places disponibles.

Le voyage en bus est offert. Départ à 7h45, place de la Déportation à Nantua

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Visite du château de Pierre-de-Bresse et de la Ferme du Champ Bressan visite sortie

HMS Haut-Bugey