Parcours Manufactures textiles, Manufactures textiles, Paris

Informations pratiques

Parcours Manufactures textiles 19 et 20 septembre Manufactures textiles Paris

Dernière entrée à 18h15

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Au cœur des Manufactures textiles, partez à la découverte de savoir-faire textiles d’exception, hérités de plusieurs siècles d’histoire et toujours en pleine création.

Cette année, le parcours met à l’honneur les 50 ans de l’inscription de la dentelle d’Alençon et de la dentelle du Puy-en-Velay au sein du Mobilier national. Dans l’Aquarium, une exposition exceptionnelle retracera l’histoire de ces ateliers d’excellence à travers une sélection d’œuvres patrimoniales et de créations contemporaines, illustrant la richesse et le renouvellement de cet art délicat.

Le parcours se poursuivra par la découverte des manufactures de la Savonnerie et de Beauvais, dont les artisans perpétuent les savoir-faire de la tapisserie d’excellence.

Au rez-de-chaussée, une librairie-boutique éphémère proposera une sélection d’ouvrages consacrés aux collections, aux métiers d’art et au patrimoine des Manufactures nationales. Les visiteurs pourront également échanger avec les équipes du stand « Le Mobilier national recrute », afin de découvrir les métiers et les opportunités professionnelles de l’institution.

Pour prolonger la visite, le food truck La Belle Popote sera présent tout au long du week-end et proposera une offre de restauration, idéale pour une pause déjeuner ou un goûter gourmand.

Manufactures textiles 1 bis rue Berbier-du-Mets 75013 Paris Paris 75013 Paris 13e Arrondissement Paris Île-de-France https://www.mobiliernational.culture.gouv.fr/fr

Visite libre

© Mobilier national