Parcours matrimoine : à la découverte de femmes emblématiques sur le campus des Grands Moulins, Bibliothèque universitaire Grands Moulins – Université Paris Cité, Paris

Informations pratiques

Parcours matrimoine : à la découverte de femmes emblématiques sur le campus des Grands Moulins Samedi 19 septembre, 11h30, 15h00 Bibliothèque universitaire Grands Moulins – Université Paris Cité Paris

25 places. La visite dure 1h30. Départ à 11h30 et 15h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Parcours matrimoine : à la découverte de femmes emblématiques sur le campus des Grands Moulins

Partez pour une balade thématique sur le campus à la rencontre de figures féminines emblématiques dont les noms ont été donnés à des bâtiments universitaires ou aux rues qui les entourent comme Olympe de Gouges ou la mathématicienne Sophie Germain.

La visite dure 1h30.

Départ à 11h30 et 15h.

Bibliothèque universitaire Grands Moulins – Université Paris Cité 5 rue Thomas Mann 75013 Paris Paris 75013 Paris Île-de-France 01 57 27 66 57 https://u-paris.fr/bibliotheques/evenements-et-culture/ https://www.youtube.com/channel/UC5WhlXe1I_eRCtEx7cj3ZKg;https://www.instagram.com/univ_paris/?hl=fr;https://twitter.com/Univ_Paris;https://www.facebook.com/univparis/ Les anciens Grands Moulins de Paris, construits entre 1917 et 1921 par Georges Wybo, ont été transformés en bâtiment universitaire par le cabinet de Rudy Ricciotti en 2006. Au cours de sa réhabilitation, l’architecture industrielle a été préservée et mise en valeur.

La bibliothèque des Grands Moulins qui occupe aujourd’hui une grande partie du bâtiment, a ouvert ses portes au public en 2007. Elle est l’une des plus importantes bibliothèques du vaste réseau pluridisciplinaire des bibliothèques universitaires – Université de Paris. 5 rue Thomas Mann, 75013 Paris Métro : Ligne 14 (Bibliothèque François Mitterrand) RER : C (Bibliothèque François Mitterrand) Tramway: T3a (Avenue de France) Bus : 62, 64, 71, 89, 132, 325)

Circuit commenté « À la découverte de femmes emblématiques sur le campus des Grands Moulins »

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