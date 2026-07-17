Parcours patrimonial : « De l’Art déco sur nos façades », Quartier du centre-ville, Colombes
dimanche 20 septembre 2026 · Quartier du centre-ville · Colombes
Informations pratiques
Parcours patrimonial : « De l’Art déco sur nos façades » Dimanche 20 septembre, 16h30 Quartier du centre-ville Hauts-de-Seine
Rdv au 24 rue Labouret ; tout public dès 11 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Apprenez à reconnaître, au fil des rues, les caractéristiques architecturales et décoratives de ce mouvement artistique de l’Entre-deux-guerres.
Quartier du centre-ville Place de la République, 92700 Colombes Colombes 92700 Centre Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « archives@mairie-colombes.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0147608128 »}]
Circuit commenté « De l’Art déco sur nos façades »
© coll. du Musée d’Art et d’Histoire de Colombes
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