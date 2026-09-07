Parcours patrimonial « Du Vieux Clocher à la Nouvelle Église », Vieux clocher, Colombes

Informations pratiques

Parcours patrimonial « Du Vieux Clocher à la Nouvelle Église » Samedi 19 septembre, 15h00 Vieux clocher Hauts-de-Seine

Rdv devant le Vieux clocher ; tout public à partir de 11 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

À travers l’histoire du clocher, retrouvons le passé rural de la ville jusqu’à son urbanisation nécessaire, conduisant à la destruction du clocher et à son remplacement par une nouvelle église, résolument moderne.

Vieux clocher 1960, rue Verdun, 92700 Colombes Colombes 92700 Centre Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 47 60 81 28 »}, {« type »: « email », « value »: « archives@mairie-colombes.fr »}]

Visite libre

© Ville de Colombes