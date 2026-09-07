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Parcours patrimonial « Du Vieux Clocher à la Nouvelle Église », Vieux clocher, Colombes

samedi 19 septembre 2026 · Vieux clocher · Colombes

Parcours patrimonial « Du Vieux Clocher à la Nouvelle Église », Vieux clocher, Colombes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Vieux clocher
Adresse
1960, rue Verdun, 92700 Colombes
Ville
92700 Colombes
Département
Hauts-de-Seine
Tarif
Rdv devant le Vieux clocher ; tout public à partir de 11 ans

Parcours patrimonial « Du Vieux Clocher à la Nouvelle Église » Samedi 19 septembre, 15h00 Vieux clocher Hauts-de-Seine

Rdv devant le Vieux clocher ; tout public à partir de 11 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

À travers l’histoire du clocher, retrouvons le passé rural de la ville jusqu’à son urbanisation nécessaire, conduisant à la destruction du clocher et à son remplacement par une nouvelle église, résolument moderne.

Vieux clocher 1960, rue Verdun, 92700 Colombes Colombes 92700 Centre Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 47 60 81 28 »}, {« type »: « email », « value »: « archives@mairie-colombes.fr »}]
Visite libre

© Ville de Colombes

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