Parcours patrimonial « Du Vieux Clocher à la Nouvelle Église », Vieux clocher, Colombes
samedi 19 septembre 2026 · Vieux clocher · Colombes
Informations pratiques
Parcours patrimonial « Du Vieux Clocher à la Nouvelle Église » Samedi 19 septembre, 15h00 Vieux clocher Hauts-de-Seine
Rdv devant le Vieux clocher ; tout public à partir de 11 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
À travers l’histoire du clocher, retrouvons le passé rural de la ville jusqu’à son urbanisation nécessaire, conduisant à la destruction du clocher et à son remplacement par une nouvelle église, résolument moderne.
Vieux clocher 1960, rue Verdun, 92700 Colombes Colombes 92700 Centre Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 47 60 81 28 »}, {« type »: « email », « value »: « archives@mairie-colombes.fr »}]
Visite libre
© Ville de Colombes
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