Parcours patrimonial guidé en bus : questions pour un rémois, Cathédrale Notre-Dame de Reims, Reims
dimanche 20 septembre 2026 · Cathédrale Notre-Dame de Reims · Reims
Informations pratiques
Parcours patrimonial guidé en bus : questions pour un rémois Dimanche 20 septembre, 10h00, 11h30, 13h30, 15h00 Cathédrale Notre-Dame de Reims Marne
Départs à 10 h, 11 h 30, 13 h 30 et 15 h. Durée : 1 h. Départ au parking des cars Saint-Symphorien.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Montez à bord d’un bus urbain des années 1980 emblématique des Transports Urbains Rémois (TUR) avec son fameux damier jaune et noir et laissez-vous conduire à travers Reims dans un parcours mystère autour du patrimoine de la ville. Jeux de questions / réponses autour du patrimoine pour toute la famille. Les passagers ayant remportés le plus de points gagneront un petit cadeau. Proposé par l’association ASTUR.
Cathédrale Notre-Dame de Reims Place du Cardinal Luçon, 51100 Reims, France Reims 51100 Quartier Centre Ville Marne Grand Est +33326475534 https://www.cathedrale-reims.fr [{« type »: « link », « value »: « http://www.reims-tourisme.com/ »}] Une réalisation majeure de l’art gothique ! Ressuscitée d’entre les ruines, elle affirme depuis 800 ans, son unité de style, sa légèreté, sa quête de lumière et sa statuaire.
Montez à bord d’un bus urbain des années 1980 emblématique des Transports Urbains Rémois (TUR) avec son fameux damier jaune et noir et laissez-vous conduire à travers Reims dans un parcours mystère /…
© Cyril Regnier – ASTUR
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