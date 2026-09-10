Parcours patrimonial « La mémoire du Petit-Colombes », Quartier du Petit-Colombes, Colombes
samedi 19 septembre 2026 · Quartier du Petit-Colombes · Colombes
Informations pratiques
Parcours patrimonial « La mémoire du Petit-Colombes » Samedi 19 septembre, 14h00 Quartier du Petit-Colombes Hauts-de-Seine
Tout public dès 11 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Dans le cadre de la rénovation du quartier, parcours retraçant l’urbanisation du quartier.
Rendez-vous 1 rue de Metz.
Par le service Archives et Valorisation du patrimoine en partenariat avec le service Rénovation urbaine
Quartier du Petit-Colombes Rue Gabriel-Péri, 92700 Colombes Colombes 92700 Petit-Colombes Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 47 60 81 28 »}, {« type »: « email », « value »: « archives@mairie-colombes.fr »}]
Circuit
© Archives de la Ville de Colombes
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