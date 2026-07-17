Parcours : paysage et biodiversité autour du jardin du Luxembourg, une expérience d’accueil de la biodiversité, Jardin du Luxembourg Porte Gay-Lussac boulevard St Michel 75006, Paris

Informations pratiques

Parcours : paysage et biodiversité autour du jardin du Luxembourg, une expérience d’accueil de la biodiversité Samedi 19 septembre, 10h30 Jardin du Luxembourg Porte Gay-Lussac boulevard St Michel 75006 Paris

participation libre, 10 € conseillée, en espèces ou chèque.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Les jardins patrimoniaux parisiens brillent par leur histoire et leur évolution vers des pratiques vertueuses d’adaptation au dérèglement climatique. La biodiversité peut prendre des formes inattendues en lien avec le mobilier urbain. Une entreprise, des chercheurs, un cadre, des réservoirs de biodiversité, à découvrir !

Jardin du Luxembourg Porte Gay-Lussac boulevard St Michel 75006 Jardin du Luxembourg 75006 Paris Paris 75006 Paris 6e Arrondissement Paris Île-de-France 0684016685 https://www.facebook.com/emmanuelle.metzle.9 [{« type »: « link », « value »: « https://framaforms.org/inscription-parcours-paysage-et-biodiversite-du-19-septembre-2026-a-10h30-autour-du-jardin-du »}] Les jardins patrimoniaux parisiens brillent par leur histoire et leur évolution vers des pratiques vertueuses d’adaptation au dérèglement climatique. La biodiversité peut prendre des formes inattendues en lien avec le mobilier urbain. RER B Luxembourg . Bus 86 St Sulpice

Circuit autour du jardin du Luxembourg

©Dominique Metzlé