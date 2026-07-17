PARCOURS PÉDAGOGIQUE À LA MATP, MATP, Angers
vendredi 16 octobre 2026 · MATP · Angers
Informations pratiques
PARCOURS PÉDAGOGIQUE À LA MATP Vendredi 16 octobre, 09h00 MATP Maine-et-Loire
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-16T09:00:00+02:00 – 2026-10-16T16:00:00+02:00
Fin : 2026-10-16T09:00:00+02:00 – 2026-10-16T16:00:00+02:00
Dans le cadre de la 11e édition des Journées nationales de l’architecture, le CAUE 49 propose aux établissements scolaires une animation à la Maison de l’architecture, des territoires et du paysage.
–
Accompagnés par un architecte du CAUE, les élèves sont invités à découvrir l’histoire du bâtiment, ses différentes occupations, ainsi que sa réhabilitation en 2004-2005 pour devenir la MATP.
Un livret d’activités, transmis en amont aux enseignants, guidera les élèves tout au long de la visite. Celui-ci s’organise autour d’une frise chronologique retraçant l’évolution du bâtiment, mise en perspective avec quelques repères liés à l’histoire de l’aviation. Il aborde également les façades, l’ancienne école d’aviation, l’occupation du site pendant la Seconde Guerre mondiale, ainsi que sa reconversion.
Cette proposition s’adresse principalement aux élèves à partir du CE1 au CM2.
Trois créneaux de visite sont proposés le vendredi 16 octobre : à 9h, 10h et 14h. La durée de la visite est estimée à environ 1h30
MATP 312 Avenue René Gasnier, 49100 angers Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire https://matp-angers.fr [{« type »: « link », « value »: « https://forms.monday.com/forms/6c8421b6429b84027415b4596cffb836?r=use1 »}] [{« link »: « https://www.caue49.com/jna-2026/ »}] Maison de l’Architecture, des Territoires et du Paysage à Angers (MATP)
Animation à destination des scolaires
CAUE de Maine-et-Loire
À voir aussi à Angers (Maine-et-Loire)
- Apéritif au coucher du soleil à l’Ancien couvent de la Baumette Place Albert Cheux Angers 17 juillet 2026
- Soirée dégustation du 17 juillet, spéciale Fan de Chenin Angers 17 juillet 2026
- Festival Cordes de Loire Angers 17 juillet 2026
- Angers, visite nocturne au Jardin des Plantes Devant la grille d’entrée du Jardin Angers 17 juillet 2026
- Les Promenades Fantômes: La Cité Office de tourisme d’Angers Angers 17 juillet 2026